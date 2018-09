'Bloeiende toekomst voor plantensector'

Vorig jaar exporteerden de Nederlandse kwekers voor bijna 2,1 miljard euro aan potplanten, een stijging met 1,8 procent ten opzichte van 2011. Dat is volgens de analisten van de bank een opmerkelijk resultaat omdat het op veel afzetmarkten economisch tegenzat.

De stijgende lijn heeft zich in de eerste helft van dit jaar niet voortgezet, maar dat komt volgens de marktvorsers vooral door de lange winter en het koude voorjaar. Om de dip in de export te compenseren moet de export in de tweede helft van het jaar met ongeveer 5 procent groeien.

Op langere termijn zijn er volop kansen voor de Nederlandse kwekers. Vooral Oost-Europa is een belangrijke groeimarkt voor de sector. In een aantal landen van deze regio neemt de welvaart sneller toe dan in de eurozone. De groep consumenten is bovendien omvangrijk. Ongeveer 44 procent van de Europese bevolking komt uit Oost-Europa, aldus ABN Amro.

De export van planten vertegenwoordigt een kwart van de productiewaarde van de Nederlandse tuinbouw.