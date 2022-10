Oorlog in Oekraïne Dag 233 van de invasie LIVE | Schokkende details onthuld door Russische gemobiliseerde aan het front: ’Overal lijken’

Kopieer naar clipboard

Russische soldaten Ⓒ ANP / AFP

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zeven maanden. Het Oekraïense leger is nog altijd bezig met een pittige opmars. Vrijdag meldt het Oekraïense ministerie dat het land in de afgelopen maand 600 nederzettingen heroverde op Rusland, waaronder 75 in de regio Cherson. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.