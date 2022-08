’Tientallen miljoenen schade door te hoog beladen vrachtwagens voor tunnels’

Dat stellen Evofenedex, de vereniging voor bedrijven in de logistieke sector, en Transport en Logistiek Nederland (TLN) in een reactie op de cijfers van tunnelafsluitingen die Rijkswaterstaat (RWS) verzamelde voor De Telegraaf.

„Een uur stilstaan in de file kost een vrachtwagenbedrijf 200 euro. Als je weet dat in een beetje file al snel een kleine honderd vrachtwagens staan, dan is de rekensom snel gemaakt”, zegt een woordvoerder. „Natuurlijk duurt niet iedere file een uur, maar al is het maar de helft, dan gaat het al snel over 30 miljoen euro alleen omdat chauffeurs onzorgvuldig zijn met het beladen van hun voertuig.”

Afgesloten tunnel

Een trucker die de fout ingaat waardoor een tunnel moet worden afgesloten, krijgt een boete die kan oplopen tot 1200 euro. „Maar dat is dus een bedrag dat niet in verhouding staat tot de schade die hij aanricht. Een afsluiting van gemiddeld tien minuten levert een file op van zo’n twee kilometer”, zegt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid van de TU Delft.

Onderzoeksbureau Panteia, dat voor TLN en Evofenedex de economische schade van files in kaart brengt, zegt dat per rijbaan gemiddeld 115 auto’s per kilometer staan. „Over twee of drie rijbanen gaat het dan om 460 tot 575 voertuigen. Dan gaat het dus al snel boven de duizend voertuigen als er twee kilometer staat”, weet een onderzoeker, die stelt dat 15 procent daarvan vrachtverkeer is.

Waarom chauffeurs de signalen van de hoogtedetectie niet altijd opvolgen is niet duidelijk. „De rijtaak van een chauffeur is lastig, die moet op veel zaken tegelijkertijd letten. Maar om meer inzicht te krijgen, gaan we de gegevens van de nagemeten wagens gerichter bijhouden in de hoop dat we nog eerder kunnen ingrijpen en files voorkomen”, zegt een RWS-woordvoerder.

Economische schade

Thomas Reitsma van Evofenedex hoopt dat dit gaat helpen. „Het allergrootste deel van de vervoersstroom houdt zich aan de regels, het is maar een heel klein deel dat dit niet doet. Als we inzicht krijgen in welke groep dat is, dan kunnen we ook kijken hoe we die beter kunnen bereiken om de economische schade te beperken.”

De economische schade door vertragingen in het vrachtverkeer op het hoofdwegennet bedraagt in totaal volgens de meest recente berekeningen van Panteia zo’n 1,2 miljard euro. De kosten van de reistijdverliezen door vrachtauto’s bedragen ruim 468 miljoen euro. Daar komen nog kosten bij van omrijden en onbetrouwbare reistijden van zo’n 750 miljoen euro.