'Populatie damherten moet gereguleerd worden'

"Dat gebeurt ook in de Oostvaarder plassen, dit natuurgebied is een ramp voor de natuur in Nederland. In een weldenkend land weet iedereen dat als er voldoende aanbod van voedsel is, er grote populaties ontstaan die scheefgroei in de natuur veroorzaken. Als dit in het huis gebeurt met muizen en ratten, gaat men alles opruimen - wat erg verstandig is. Maar daar hoor je niemand over. In de natuur kan dit niet en zal de mens regulerend moeten optreden, anders moet je de hekwerken weghalen en dieren laten lopen waar ze willen. Dan worden we misschien het India van het Westen en lopen er koeien, damherten en paarden op de snelweg en in de stad."

Edward Nijhoff, Almelo

Wat vindt u van de kwestie van de damherten?