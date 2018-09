Wat U Raakt: Misdaad loont

Toch lees je nog wel eens in de krant dat de politie zo´n inbrekersbende oprolt of een groep Oost-Europese zakkenrollers op heterdaad betrapt. Waar zijn dan de gestolen goederen? Mogen de dieven hun buit houden of is het voor onze politie te veel moeite om de rechtmatige eigenaren op te sporen?

Wel reageerden heel wat lezers van wie, veelal door inbraak, spullen verdwenen, waaraan zij persoonlijk zeer gehecht waren. Velen zijn er nog altijd bedroefd over: de trouwring van een overleden partner, de mooie klok uit het ouderlijk huis, dingen van gevoelswaarde. Op de politie rekenen de slachtoffers al helemaal niet meer; die wordt ónderbetaald, klaagt aldoor over óverbelasting en is daarenboven ónderbemand. Bovendien heeft onze politie het te druk met zware criminaliteit. En met bonnen schrijven uiteraard, want het gat in de begroting moet hoe-dan-ook gedicht worden.

Voor een akkefietje aan mijn motor moest ik tijdens mijn vakantie in Frankrijk ook even naar de garage. Motordealer Philippe vertelde dat er een paar maanden geleden ´s nachts in zijn showroom was ingebroken, waarbij vijf mooie motoren waren gestolen. De garagehouder was danig in verlegenheid, want de buit omvatte ook enkele motoren bij die bij hem in onderhoud waren. Maar intussen had de gendarmerie al drie gestolen motoren opgespoord én weer terug bezorgd!

De Gendarmerie Nationale maakt van oorsprong deel uit van het Franse leger en wordt wel vergeleken met de Nederlandse marechaussee. Toch gaat die vergelijking niet op, want de marechaussee heeft in Nederland nauwelijks meer omhanden dan wat (grens)bewakingstaken.

Burgers in Nederland moeten zichzelf beschermen. ´s Nachts is er vrijwel geen politie op straat. Dat lokkertje heeft zich razendsnel verspreid in de nieuwe EU-landen. Je ziet bij ons al steeds meer villawijken, waar bewoners zelf beveiligers moeten inhuren, omdat de politie het totaal laat afweten – ik mag het in deze rubriek graag gewoon zeggen zoals het is. Er liggen bij onze politie méér aangiften ´op de plank´ dan er misdrijven worden onderzocht, laat stáán opgelost.

Misdaad loont en gestolen goed gedijt. Fluit maar naar de buit!

Het is natuurlijk prima dat minister Opstelten criminelen hun illegaal vergaarde vermogen gaat afpakken en hun met drugsdeals betaalde raceauto´s en patserhorloges laat veilen door de dienst Domeinen. Maar nog liever had ik gezien dat Cor en Tina iets van hun spullen hadden terug gekregen. Zij mailden mij dat bij een inbraak tot hun grote verdriet enkele erfstukken van hun ouders verdwenen. ´Herhaaldelijk heb ik geprobeerd om contact te leggen met de agenten die de inbraakschade opnamen. Maar zij reageerden nooit op telefoontjes en mails. Veel vertrouwen hebben wij niet meer in de politie.´