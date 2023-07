Frankrijk stopt met terughalen vrouwelijke IS-gangers uit Syrië

„Alle vrouwen die wilden terugkeren uit de kampen in Syrië, zijn inmiddels naar Frankrijk gebracht”, aldus de zegsman. Daarmee houden deze operaties op. Hij zei niet om hoeveel Françaises het gaat, maar eerder vernam het Franse persbureau AFP dat het circa tachtig sterk geradicaliseerde vrouwen betreft. Sinds 2019 heeft de Franse regering 57 vrouwen en 169 kinderen uit kampen in Syrië teruggehaald.

Heilstaat

Bijna tien jaar geleden wisten soennitische jihadisten uit naam van hun beweging Islamitische Staat in een groot deel van Syrië en Irak een schrikbewind te vestigen. Ze hadden hun wortels vooral in Irak waar ze zich eerder onder meer tegen de Amerikaanse bezetting keerden. Ervaren Iraakse militairen die werden verslagen bij de Amerikaanse invasie van Irak in 2003 speelden een leidende rol bij de opkomst van IS in Irak en later in Syrië.

Het IS-gebied kreeg in 2014 de naam ’kalifaat’ waarmee het regime religieuze autoriteit wilde etaleren. Het hield tot in 2017 stand, vooral in het noorden en oosten van Syrië langs de rivier de Eufraat. Daar zijn kampen met voormalige IS-aanhangers, onder wie moslims uit het buitenland, die zich veel voorstelden van een islamitische heilstaat.