Dubieuze foto's van drugsmeisjes uit Ibiza

De Ierse en Schotse dames (20 en 19) waren afzonderlijk van elkaar op werkvakantie in Ibiza, waarna ze plotseling werden vermist. De dames doken pas twee weken later weer op, wegens een arrestatie voor drugssmokkel door de Peruaanse politie. De dames zeggen gedwongen te zijn, maar de politie denkt dat de dames zich hebben laten verleiden door het geld en de luxe.

Tong uitsteken

De vermeende bedreiger van de twee, Shane Knowless, staat in Ibiza met een tong uitstekende Melissa op de foto. De foto blijkt geen toeval te zijn. Melissa staat op een volgende foto - in een andere outfit, dus waarschijnlijk op een andere avond - vrolijk lachend met Knowless op de foto. Ze lijkt zich allerminst bedreigd te voelen.

Melissa zegt tegen de Peruaanse politie dat het anders ligt. Ze ontmoette de door haar omschreven als 'charming' Shane Knowless - hij mist een oog door een gevecht met een beruchte crimineel en heeft zijn halve borst vol getattoëerd - tijdens een feestje, waarna hij haar mee nam naar zijn appartement. Daar dwong hij haar om met een meisje dat ze amper kende, Michaella McCollum, naar Peru te vliegen, om terug te komen met 11 kilo coke. Waarde van de bagage: bijna 2 miljoen euro.Too good to be true

Nieuw opgedoken foto's uit Peru doen echter anders vermoeden. De twee poseren lachend met een biertje en staan op een balkon met prachtig uitzicht, de dag voor ze gearresteerd worden. Volgens hen werden ze gedwongen te lachen op de foto, maar waren ze in werkelijkheid doodsbang.

Dat strookt absoluut niet met de verklaring van een taxichauffeur. Hij zegt de dames drie dagen rond gereden te hebben in Lima naar dure winkelstraten, waar ze uren later terug kwamen naar hem met tassen vol spullen. Ze zongen liedjes met teksten als 'too good to be true' en zagen er gelukkig uit. Hij gelooft niet dat de dames onschuldig waren. "Ik dacht dat ze gewoon erg verwend waren, maar nu komt de aap uit de mouw. We zien dat hier zo vaak."Eruit stappen

Een schoolvriendin van Melissa zegt voor de arrestatie een bericht te hebben ontvangen: "Ik kan me nu niet terug trekken. Ze zullen me vermoorden." De vriendin zegt dat ze had gevraagd of ze de politie zou waarschuwen. Na de arrestatie stuurde Knowless een tweet de wereld in: "Sommige meisjes zijn zo naïef."

Deze dagen is het voorproces van de dames, waarin ze horen wat hun strafeis zal worden. Als de dames bekennen, zal deze beduidend lager zijn dan wanneer ze blijven ontkennen.