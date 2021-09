Demissionair premier Rutte aan het woord in de algemene beschouwingen

Wensen waren er woensdag te over tijdens de algemene beschouwingen, het tweedaagse marathondebat over de begroting en kabinetsplannen voor volgend jaar. Normaal houden coalitiepartijen wensen vanuit de oppositie gedisciplineerd tegen. Maar nu is het kabinet zoals D66-fractieleider Rob Jetten het uitdrukte ’driemaal demissionair’. Als coalitiepartijen zich niet meer zo gebonden voelen aan kabinetsplannen, komt er ruimte voor de Tweede Kamer.

Er die ruimte ligt er. Wisselende meerderheden tekenen zich af voor wensen van de oppositie, waarmee het demissionaire kabinet de begroting kan redden: huren omlaag. Lonen van leraren en verpleegkundigen omhoog. Een hoger minimumloon. Het leenstelsel voor studenten weg. Meer geld voor klimaat. En voor Defensie.

Verhuurdersheffing

VVD-fractieleider Hermans gaf woensdag bovendien te kennen dat het verlagen van de verhuurdersheffing voor de VVD een mogelijkheid is, terwijl dat eerder een pijnpunt was. De verhuurdersheffing afschaffen, zoals veel partijen willen, vindt ze wat ver gaan. Er is weliswaar een potje van 1 miljard euro beschikbaar, het restant van de al jaren ingetekende lastenverlichting voor bedrijven, maar oneindig is de plas smeerolie voor het paaien van de oppositie ook weer niet.

In het eerste deel van het debat tekende zich voorzichtig de samenwerking af die ook in een minderheidskabinet nodig is. Maar vanzelf gaat het niet, met stekeligheden tussen Hermans enerzijds en Ploumen en Klaver anderzijds. Donderdag zullen alle ogen gericht zijn op Rutte, die namens het demissionaire kabinet tot in de late uurtjes de beantwoording voor zijn rekening zal nemen.