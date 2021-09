LIVE Rutte: niet getrouwd met verhuurderheffing

Volg het debat hieronder via de tweets van parlementair verslaggever Elif Isitman.

Toch waarschuwt Rutte tijdens de algemene politieke beschouwingen dat verlagen of zelfs afschaffen gevolgen heeft. Dat zou namelijk veel geld kosten, dat elders opgehoest moet worden. De demissionair premier zegt wel graag doelen te willen koppelen aan het verlagen van de verhuurderheffing, als dat een wens van de Tweede Kamer is. „Dan moeten er ook concrete doelen komen, zoals meer bouwen voor ouderen.”

Woensdag werd al duidelijk dat een groot deel van de Tweede Kamer af wil van de verhuurderheffing, of die in elk geval wil verlagen. VVD-fractieleider Hermans liet weten open te staan voor verlaging. Die moet worden betaald uit een potje van 1 miljard euro, het restant van de al jaren ingetekende lastenverlichting voor bedrijven.

Partijen van links tot rechts maken zich zorgen over het woningtekort. De portefeuille wonen wordt nu ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar CDA-Kamerlid Heerma wil dat er in politiek weer werk wordt gemaakt van volkshuisvesting, een aanpak die veel doortastender moet zijn. „Dat we integraal moeten kijken naar volkshuisvesting zie ik helemaal”, reageert Rutte. Een minister van Volkshuisvesting ziet hij dan ook zitten.

Er klinkt ook kritiek tijdens het belangrijkste politieke debat van het jaar. De zorgsalarissen gaan omhoog, maar oppositiepartijen zijn boos over de manier waarop dat moet worden betaald. Het kabinet maakt 675 miljoen euro extra vrij, daardoor gaan de middeninkomens in de zorg met 1,5 procent omhoog. Om de maatregel te betalen, wordt de zorgpremie jaarlijks 13 euro duurder.

Maar volgens de aangenomen motie van CU en SP had dat via een belastingverhoging voor bedrijven gemoeten. Dat doet het kabinet niet. „Dit demissionaire kabinet voert niet uit wat de Kamer wil”, briest SP-leider Marijnissen.

Rutte wijst naar ’staatsrechtelijke verhoudingen’ met betrekking tot de motie over zorgsalarissen. de demissionair premier wil dekking tóch nog een keer wegen. „Als Tweede Kamer persisteert in een bepaalde dekking is dat een politiek gegeven en dan gaat het kabinet echt niet dwarsliggen.”

’Arrogant’

PVV-leider Wilders is woest. Hij kondigt een motie van afkeuring of zelfs wantrouwen aan. „Ik heb er een beetje genoeg van”, zegt Wilders. „Wij laten ons gewoon piepelen! U voert de motie niet uit. Mark Rutte is arrogant!”

Op dat belangrijke moment krijgt Rutte bijval van CU-leider Segers. Hij is blij met de ophoging en vindt het redelijk dat kabinet eerst afwacht welke (dure) Kamerwensen ook een meerderheid krijgen en dan pas knopen doorhakt over bekostiging.

D66-fractieleider Jetten deelt juist een sneer uit naar Rutte. Hij vindt de eerste uren van het debat ’nog niet erg hoopgevend’. ’Feedback’ die Rutte niet zegt te herkennen. Jetten vraagt Rutte of hij kans ziet om de begroting de komende weken ’op te plussen’, bovenop het miljard dat er al is.

Het belangrijkste politieke debat van het jaar begon met vragen over de formatie en de rol van demissionair premier Rutte. De VVD-leider benadrukt nogmaals geen nieuwe verkiezingen te willen. Dat zei hij aan het begin van de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen.

Rutte heeft nog steeds vertrouwen in de vorming van een stabiel kabinet komende weken. Als dat niet lukt en andere partijen daarna een poging willen doen zonder de VVD ’heb ik daar vrede mee’, aldus de VVD-voorman.