LIVE Rutte onder vuur om dekking hogere zorgsalarissen

Rutte wijst naar ’staatsrechtelijke verhoudingen’ met betrekking tot de motie over zorgsalarissen. de demissionair premier wil dekking tóch nog een keer wegen. „Als Tweede Kamer persisteert in een bepaalde dekking is dat een politiek gegeven en dan gaat het kabinet echt niet dwarsliggen.”

PVV-leider Wilders is woest. Hij kondigt een motie van afkeuring of zelfs wantrouwen aan. „Ik heb er een beetje genoeg van”, zegt Wilders. „Wij laten ons gewoon piepelen! U voert de motie niet uit. Mark Rutte is arrogant!”

Op dat belangrijke moment krijgt Rutte bijval van CU-leider Segers. Hij is blij met de ophoging en vindt het redelijk dat kabinet eerst afwacht welke (dure) Kamerwensen ook een meerderheid krijgen en dan pas knopen doorhakt over bekostiging.

D66-fractieleider Jetten deelt juist een sneer uit naar Rutte. Hij vindt de eerste uren van het debat ’nog niet erg hoopgevend’. ’Feedack’ die Rutte niet zegt te herkennen. Jetten vraagt Rutte of hij kans ziet om de begroting de komende weken ’op te plussen’, bovenop het miljard dat er al is.

Het demissionaire kabinet maakt 675 miljoen euro extra vrij, daardoor gaan de middeninkomens in de zorg met 1,5 procent omhoog. Om de maatregel te betalen, wordt de zorgpremie jaarlijks 13 euro duurder.

Het belangrijkste politieke debat van het jaar begon met vragen over de formatie en de rol van demissionair premier Rutte. De VVD-leider benadrukt nogmaals geen nieuwe verkiezingen te willen. Dat zei hij aan het begin van de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen.

Rutte heeft nog steeds vertrouwen in de vorming van een stabiel kabinet komende weken. Als dat niet lukt en andere partijen daarna een poging willen doen zonder de VVD ’heb ik daar vrede mee’, aldus de VVD-voorman.

Formatie

Nog voor het debat begon kwamen er al aanvallen op Rutte, die gemakshalve door Kamerleden maar als ’punten van orde’ werden aangemerkt. „Wanneer heeft Rutte door dat hij zelf het probleem is?”, vroeg Denk-leider Azarkan. „U hoeft niet te twijfelen aan mijn inzet”, reageerde Rutte. De VVD-leider kreeg ook direct veel vragen over de formatie. Rutte zegt dat hij als leider van de grootste partij ’een bijzondere verantwoordelijkheid’ voelt en wil dan ook niet de handdoek in de ring gooien.

Het belangrijkste politieke debat van het jaar wordt donderdag hervat met de beantwoording door demissionair premier Rutte. De Tweede Kamer kan de begroting van het demissionaire kabinet met wisselende meerderheden flink omgooien, bovendien zal er gezocht worden naar samenwerking die ook in een minderheidskabinet nodig is.

Wensen waren er woensdag te over tijdens de algemene beschouwingen, het tweedaagse marathondebat over de begroting en kabinetsplannen voor volgend jaar. Normaal houden coalitiepartijen wensen vanuit de oppositie gedisciplineerd tegen. Maar nu is het kabinet zoals D66-fractieleider Rob Jetten het uitdrukte ’driemaal demissionair’. Als coalitiepartijen zich niet meer zo gebonden voelen aan kabinetsplannen, komt er ruimte voor de Tweede Kamer.

Er die ruimte ligt er. Wisselende meerderheden tekenen zich af voor wensen van de oppositie, waarmee het demissionaire kabinet de begroting kan redden: huren omlaag. Lonen van leraren en verpleegkundigen omhoog. Een hoger minimumloon. Het leenstelsel voor studenten weg. Meer geld voor klimaat. En voor Defensie.

Verhuurdersheffing

VVD-fractieleider Hermans gaf woensdag bovendien te kennen dat het verlagen van de verhuurdersheffing voor de VVD een mogelijkheid is, terwijl dat eerder een pijnpunt was. De verhuurdersheffing afschaffen, zoals veel partijen willen, vindt ze wat ver gaan. Er is weliswaar een potje van 1 miljard euro beschikbaar, het restant van de al jaren ingetekende lastenverlichting voor bedrijven, maar oneindig is de plas smeerolie voor het paaien van de oppositie ook weer niet.

In het eerste deel van het debat tekende zich voorzichtig de samenwerking af die ook in een minderheidskabinet nodig is. Maar vanzelf gaat het niet, met stekeligheden tussen Hermans enerzijds en Ploumen en Klaver anderzijds. Donderdag zullen alle ogen gericht zijn op Rutte, die namens het demissionaire kabinet tot in de late uurtjes de beantwoording voor zijn rekening zal nemen.