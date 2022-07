Bedrijf stopt met weghalen vlaggen Winterswijk na bedreigingen

Burgemeester Joris Bengevoord: „Ik neem afstand van deze agressie en bedreigingen. Medewerkers moeten gewoon veilig hun werk kunnen doen. Dit past totaal niet bij hoe we in Winterswijk gewend zijn met elkaar om te gaan.” De omgekeerde vlaggen zijn overal in het land opgehangen om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Sommige groepen storen zich aan dit gebruik van de vlag.

Ook in het Veluwse Oldebroek is dinsdag een man aangevallen die bezig was omgekeerde vlaggen weg te halen. Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing is daar woedend over. Terwijl de man aan het werk was, stopte een vrachtwagen naast zijn voertuig. De vrachtwagenchauffeur haalde autosleutels uit de wagen van de vlaggenverwijderaar. Die probeerde zijn sleutels terug te krijgen door op de treeplank van de vrachtwagen te gaan staan, maar de truckchauffeur gaf gas en de man moest wegspringen. „Mega-bizar”, noemt Haseloop het incident. De aangevallen man heeft aangifte gedaan en de gemeente denkt dat ook te gaan doen.

Telefoonnummers op Telegram

Op sociale media zoals Telegram verschenen woensdagmorgen telefoonnummers van bedrijven die boerenblokkades op snelwegen opruimden. Dat wordt „landverraad” genoemd. Enkele bedrijven zijn vanwege de bedreigingen gestopt met opruimen. De politie houdt deze onlineberichten in de gaten, aldus een woordvoerster. Als er sprake is van oproepen tot het plegen van strafbare feiten, is dat opruiing en dat is strafbaar. In zulke gevallen grijpt de politie in overleg met het Openbaar Ministerie in.

De provincie Zuid-Holland gaat vanaf 5 augustus protestvlaggen en spandoeken weghalen die langs wegen, op kruispunten en aan viaducten zijn opgehangen. „Wij ontvangen veel meldingen over vlaggen en spandoeken die een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid”, legt de provincie uit. De gevaarlijkste protestuitingen zijn al opgeruimd.

„Het recht om te demonstreren is een groot goed in ons land. Dit recht heeft wel grenzen”, aldus de provincie. „Waar de veiligheid van anderen in het geding komt, waar het eigendom van een ander zonder toestemming wordt gebruikt, stopt dit recht.”