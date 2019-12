India sluit mobiel internet af om protesten

Ⓒ Hollandse Hoogte

NEW DELHI - In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh is vrijdag het mobiele internet afgesloten vanwege de aanhoudende protesten. Ook zetten de autoriteiten duizenden agenten in om de menigte in toom te houden. In India gaan mensen de straat op om te demonstreren tegen een omstreden minderhedenwet van premier Narendra Modi. Bij de protesten zijn al zeker 27 doden gevallen en werden duizenden mensen opgepakt.