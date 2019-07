Klachten lachgas: arts niet verplicht tot melden

Lachgas is gemakkelijker te verkrijgen sinds het onder de Warenwet is gaan vallen. Ⓒ ANP

Utrecht - Het gebruik en de verkoop van lachgas hebben een enorme vlucht genomen op festivals sinds het middel in 2016 onder de Warenwet is gaan vallen in plaats van onder de Geneesmiddelenwet en dus gemakkelijk verkrijgbaar is. Het aantal gezondheidsklachten blijkt eveneens toe te nemen.