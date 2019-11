Familie Assad bezit voor 40 miljoen in Moskou

Rusland is altijd een trouwe bondgenoot geweest van de Assad-familie in haar bijna 50-jarige heerschappij. Het Kremlin gaf Assad sinds 2015 militaire steun en hielp Damascus het grootste deel van Syrië terug te veroveren tijdens de achtjarige burgeroorlog.

Assad’s neven en nichten, vooral Rami Makhlouf, hebben tussen december 2013 en juni 2019 ten minste negentien appartementen gekocht in twee wolkenkrabbers in Moskou, zei Global Witness in een maandag gepubliceerd onderzoek.

Vier lokale makelaars taxeerden de huidige waarde van de negentien objecten in twee wolkenkrabbers op 40 miljoen dollar, ruim 36 miljoen euro.

De waakhond zegt dat de aankoop van de appartementen „mogelijk bedoeld was om geld uit Syrië wit te wassen in Moskou”, verwijzend naar het complexe web van bedrijven en Libanese leningen die deel uitmaakten van de verwerving.

Westerse sancties tegen de familie Makhlouf zijn volgens Global Witness de reden dat de Russische hoofdstad nu fungeert „als een alternatieve veilige haven.”

„De Makhloufs zijn allemaal fondsbeheerders voor de Assads”, wist een naamloze Syrische analist in Europa. Een andere analist suggereerde dat de Makhloufs hun rijkdom in Rusland stallen om het uit handen van Assad te houden, omdat „niemand zich veilig voelt in Damascus, behalve de president.”