Man (50) probeert quarantaine te ontlopen door skiënd de grens over te gaan

De man wilde de quarantaineregels ’ontlopen’ door de ski’s onder te binden. Het weer zat echter niet mee en hij moest worden gered, meldt Euronews. De man werd vervolgens overgedragen aan de Noorse politie. Vanwege zijn illegale grenstocht wordt hij nu mogelijk vervolgd.

Volgens de Noorse coronaregels moet iedereen die het land binnenkomt, een negatieve test overleggen en tien dagen in quarantaine in een hotel. „Hij wilde terug naar Noorwegen om wat documenten op te halen, om vervolgens weer naar Zweden te gaan waar hij werkt”, zegt een lid van het reddingsteam uit het plaatsje Tydal. „Maar om de quarantaine te omzeilen, besloot hij via de bergen de grens over te gaan. Een tocht van in totaal zo’n 40 kilometer.”

Woest

Toen de man op de helft van zijn reis was maar bezweek, schoot een rendierfokker hem te hulp. Die droeg hem over aan enkele vissers bij het Essandsjoen-meer, langs de Noors-Zweedse grens. Zij schakelden de hulpdiensten in. De man werd daarop ook voorgeleid bij de politie. Hij zou „zeer kwaad” hebben gereageerd en moet nu alsnog in een hotel in de buurt in isolatie.

Het dunbevolkte Noorwegen telt slechts 700 coronagerelateerde doden. Zweden, dat internationaal bekendstaat om het ietwat lossere coronabeleid, stelde zo’n 13.500 coronadoden vast. Dat zijn er een paar duizend minder dan in Nederland.