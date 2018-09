Waterhoos: wat te doen?

,,Zeil naar beneden en motor aan! Proberen ervandaan te varen!´´, zegt Henk Huizinga tegen de Telegraaf Vaarkrant. Huizinga geeft meteo-cursussen aan watersporters. ,,En daarna bel je direct de Kustwacht. Die kunnen dan een waarschuwing afgeven aan andere watersporters.´´

Extreem plaatselijk

Het gaat om een spectaculair en extreem plaatselijk fenomeen, dat in de loop van enkele minuten vanuit een wolk als een zwarte slurf naar beneden kruipt.

Meegezogen

,,Maar je wordt er tegelijkertijd niet ineens door overvallen´´, aldus Huizinga. ,,Je ziet het vaak ontstaan, het water raken en geleidelijk een bepaalde richting op gaan.´´ Ze bewegen niet erg snel over het water en ´leven´ doorgaans niet langer dan circa vijf minuten. Genoeg echter om forse schade aan te richten. Alles wat los ligt op het dek wordt meegezogen.

Warm water

Waterhozen zijn fenomenen die zich vooral in het tweede deel van de zomer voordoen, wanneer het water is opgewarmd. Warm oppervlaktewater is een van de voorwaarden voor het ontstaan. De andere is koudere lucht vanuit het noorden die over dat warme water stroomt. Alleen in het tweede deel van de zomer heb je die condities.

Dode

Waterhozen komen relatief veel voor, in de maand augustus en september doorgaans enkele malen, maar ze veroorzaken maar weinig schade. Als een waterhoos het land op kruipt wordt het een windhoos genoemd. In 1992 viel er een dode op Ameland toen een windhoos over een camping raasde.