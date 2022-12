Vijf honden Lelystad in beslag genomen uit ’smerigste huis dat ik ooit heb gezien’

Ⓒ Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Lelystad - „Enorme bergen statiegeldflessen, poststukken, verpakkingen van etenswaren en hondenvoer, plastic boodschappentassen, lege conservenblikken en een intens penetrante ammoniakgeur van de gigantische hoeveelheden hondenpoep en urine op de vloer”, zo beschrijft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) de omstandigheden waarin vijf honden tijdenlang hebben moeten leven in een woning in Lelystad. De LID trof de dieren donderdag aan tijdens een controle. „Dit is veruit de smerigste situatie die ik ooit heb gezien”, vertelt een inspecteur. Alle dieren zijn in beslag genomen.