'Geen dreiging meer tegen ambassade Jemen'

„De situatie in Jemen is nog steeds redelijk onveilig allemaal, maar er was geen dreiging meer die aanleiding gaf om de ambassade nog langer gesloten te houden. Dus mensen kunnen gewoon weer aan het werk en dat is nodig ook want er staat een hoop werk op de agenda”, zei Timmermans tegen het ANP.

In elk geval ambassadeur Jeroen Verheul en twee medewerkers zijn vanaf dinsdag weer actief op de ambassade in de hoofdstad Sanaa.