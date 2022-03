Aanpak koopkracht: accijnzen naar beneden, toeslag omhoog

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. De verlaging van de accijns op brandstof en de btw op energie gaan respectievelijk pas in per 1 april en 1 juli en duren tot het einde van het jaar. „Dit doen we voor de gezinnen, middeninkomens en kleine ondernemers”, bevestigt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) na afloop van de ministerraad.

De btw zakt van 21 procent naar 9 procent. De accijns daalt ook naar 21 procent. Dat betekent voor benzine een verlaging van 17,3 cent per liter en voor diesel 11,1 cent per liter.

Het kabinet verhoogt de eenmalige energietoeslag verder naar 800 euro voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau. Nu is dat 200 euro per gezin. Gemeenten kunnen dit vanaf april uitkeren.

Tot slot haalt het kabinet 150 miljoen euro dat bestemd was voor 2026 naar voren om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Met de eerdere 150 miljoen (afgelopen najaar) is dit dus nu 300 miljoen euro.

Van Gennip noemt de maatregelen ’uitzonderlijk’. In totaal is er 2,8 miljard vrijgemaakt, geld dat vooral door hogere energiekosten de staatskas binnenvloeide. De staatschuld loopt daardoor niet verder op.