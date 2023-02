Bosbranden Chili eisen tientallen levens

De branden woeden al een week in een gebied op zo’n 500 kilometer ten zuiden van hoofdstad Santiago. Minister van Binnenlandse zaken Carolina Tohá zei zaterdag dat al evenveel land is afgebrand als normaal in een jaar. Sinds vrijdag is het aantal brandhaarden gegroeid met meer dan vijftig, tot zo’n 250.

Bij de bestrijding van het vuur wordt de brandweer gehinderd door de hoge temperaturen. In Chili is het zomer en het land kampt met een hittegolf. Die gaat gepaard met harde wind en droogte. De temperaturen liggen boven de 40 graden.

In de getroffen delen van het land is de noodtoestand uitgeroepen. Die maakt het onder meer mogelijk om het leger in te zetten bij de brandbestrijding en de hulpverlening. President Gabriel Boric heeft zijn vakantie afgebroken om het rampgebied te bezoeken.