Meisje (7) slachtoffer van zedendelict bij recreatieplas Heerenveen

De Heide in Heerenveen Ⓒ GOOGLE STREETVIEW

Heerenveen - In recreatiegebied De Heide in Heerenveen is vorige week woensdag een 7-jarig meisje het slachtoffer geworden van een zedendelict. Mogelijke dader is een tienerjongen.