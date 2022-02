Wouters zoon is al een jaar vermist in Peru: ’Ik weet niet of hij dood is of leeft’

Drie jaar geleden verhuisde de Nederlander van het kleine Waddeneiland naar Zuid-Amerika. Hij vloog naar het land van de Inca’s en de Andes om samen te kunnen zijn met zijn - inmiddels - ex, die hij had leren kennen via internet. Uit die relatie werd eerder al Fabian Jorn geboren.

Aan De Telegraaf vertelt Wouter al een jaar lang niet te weten of zijn zoon nog leeft of dat hij dood is. Sinds donderdagochtend staat Fabian in het Zuid-Amerikaanse land als vermist persoon geregistreerd. „Een beetje zoals ze in Nederland het Amber Alert hebben.”

Van Dongeren zegt inmiddels al geruime tijd contact te hebben met de Nederlandse ambassade in Lima. „De medewerkers doen ontzettend hun best, maar uiteindelijk ketst het steeds af. De medewerkers zetten maximaal in, elke keer.” Ondanks eerdere verwoede pogingen is het nu pas gelukt de vermissing geregistreerd te krijgen, laat hij weten.

Reactie Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bekend te zijn met de trieste kwestie en de ambassade staat met de man in contact, probeert hem ook waar het kan bij te staan. Wel is het zo dat het hier volgens Buitenlandse Zaken gaat om een private kwestie, en niet om een consulaire kwestie.

Hij zou een advocaat kunnen inschakelen. De woordvoerder van Buitenlandse Zaken kon niet bevestigen of het kind de Nederlandse nationaliteit en/of paspoort heeft.