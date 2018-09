'Asscher is eindelijk wakker'

"Het heeft mij altijd verbaasd dat de PvdA zich nooit verzette tegen de ongeremde instroom van buitenlanders uit voornamelijk Polen en sinds kort ook Bulgarije en Roemenië. Die komen hier niet om onze economie vooruit te helpen. Ze werken tegen lonen die onder het wettelijk minimum liggen, maar het twee- tot drievoudige betreffen van wat ze in hun vaderland kunnen verdienen. Er wordt dankbaar gebruik van hen gemaakt door schimmige organisaties die het wat de afdracht van belasting betreft niet zo nauw nemen. Het gevolg is dat er arbeidskrachten worden ingezet die de Nederlandse staatskas veel minder opleveren en het meeste door hen verdiende geld vervolgens naar het buitenland vloeit. Terwijl er honderdduizenden gezonde werknemers thuis zitten en een uitkering krijgen. We kunnen beter onze werklozen aan het werk zetten. Dat geld blijft om te beginnen immers in Nederland. Asscher is een van de eerste politici die wakker is geworden. Beter laat dan nooit, zeker nu ons een invasie van Roemenen en Bulgaren te wachten staat."

Bert Osendarp, Herten

