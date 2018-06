Turkije laat Syrische-Nederlanders vrij

Een derde Nederlander die zondag werd opgepakt, freelancejournalist Bud Wichers, zit nog wel vast. Abdulfatah komt uit Delft en is van Syrische afkomst. „Zij en haar zoon hebben een Syrisch paspoort en daarom zijn zij vrijgelaten. Voor mij gelden andere regels bij het illegaal de grens overgaan”, vertelde Wichers maandag telefonisch tegen het ANP vanuit de cel. Het is nog niet bekend wanneer Wichers wordt vrijgelaten. Hij heeft naar eigen zeggen contact gehad met de Nederlandse ambassade.

Wichers maakte in de Syrische plaats Amuda een documentaire, zo vertelt hij. Amuda is de geboorteplaats van Abdulfatah en zij liet de journalist de plaats zien. Moeder en zoon hebben daar ook familie bezocht.

Abdulfatah twitterde zondag „help ons: we zitten in Mardin gevangen en weten niet wat ze van plan zijn”. Mardin is een eeuwenoude Turkse grensplaats. Het bericht was gericht aan Buitenlandse Zaken.