Wateroverlast dure grap

Onderzoekers van de Wereldbank hebben berekend dat 136 havensteden in 2005 4,5 miljard euro kwijt waren aan schade die het water had aangericht. Zij onderzochten de actuele en toekomstige risico's voor de steden en hielden rekening met drie scenario's: geen stijging van de zeespiegel in 2050, een stijging met 20 centimeter en een stijging met 40 centimeter. Daarna werden de kosten als gevolg van de schade berekend. Behalve door de stijging van de zeespiegel kan de wateroverlast ook toenemen door gronderosie en sociaaleconomische factoren als de groei van de bevolking.

Het meeste risico loopt het Chinese Guangzhou, dat tegen Hongkong ligt. Als er geen maatregelen worden genomen, zal de schade daar tot 2050 jaarlijks bijna 10 miljard euro zijn. Ook de Indiase stad Mumbai en de Amerikaanse steden Miami, Boston en New York zullen veel geld kwijt zijn aan schade door overstromingen. Daarbij is geen rekening gehouden met de gevolgen van de weersomstandigheden, zoals orkanen.

Om een kostenexplosie door waterschade te voorkomen moeten de steden volgens de Wereldbank gemiddeld ruim 250 miljoen euro per jaar uittrekken voor maatregelen tegen het water. Zo zal de Egyptische stad Alexandrië aan de Middellandse Zee de kades flink moeten verhogen, als de zeespiegel inderdaad met tientallen centimeters stijgt. Niet alleen worden kuststeden steeds afhankelijker van beschermingsmaatregelen tegen het water, maar ook zijn de financiële gevolgen steeds groter, als de dijken ondanks alle maatregelen bezwijken, waarschuwt de Wereldbank.