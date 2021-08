Beelden verspreid van mannen die ramen van persfotograaf ingooien

Binnenland

Politie Leeuwarden achtervolgde en schoot op man met nepvuurwapen

De man die maandagavond in Leeuwarden werd aangehouden, had een nepvuurwapen bij zich. Meerdere politie-eenheden reageerden op meldingen dat een man in een horecagelegenheid een vuurwapen bij zich zou hebben. Agenten zetten de achtervolging in toen die man een woonwijk in vluchtte.