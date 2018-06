Mes in uitkering jihadist

Ook hun naaste familieleden worden aangepakt. Zo is de uitkering stopgezet van een echtgenote van een berucht Syrië-strijder. De vrouw kreeg 1000 euro per maand. Dat meldt Nieuwsblad.be.

Haar man Saïd M’nari, een berucht lid van Sharia4Belgium, vetrok in mei naar Syrië. Haar achterlatend met drie kinderen in Antwerpen. Belgische jihadisten die in Syrië vechten wippen af en toe de grens over naar Turkije om daar hun stempelgeld (uitkering) op te halen.

