Arrestaties en vuurgevechten in Egypte

Het geweld in het Noord-Afrikaanse land heeft vrijdag aan zeker 173 personen het leven gekost. Dat maakte het Egyptische ministerie van Gezondheidszorg zaterdag bekend.

Vuurgevechten

Ook zaterdag was er weer sprake van geweld. Aanhangers van de afgezette president Mohamed Mursi beschoten vanuit de moskee in Caïro waar zij zich hadden verschanst, de Egyptische veiligheidstroepen. Daarop ontstond een vuurgevecht. In de Fateh-moskee aan het Ramsesplein, in het centrum van de Egyptische hoofdstad, zaten honderden Mursi-aanhangers. Over doden of gewonden is nog niets bekend. De moskee is na het vuurgevecht ontruimd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Caïro maakte bekend dat er vrijdag 1004 „elementen” van de Moslimbroederschap zijn aangehouden. De arrestanten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan terroristische daden tijdens de massademonstraties tegen het optreden van de veiligheidsdiensten woensdag. Toen kwamen volgens de autoriteiten meer dan 600 mensen om bij de ontruiming van twee kampen van aanhangers van Mursi.

Zoon doodgeschoten

Een van de zonen van Mohamed Badie, geestelijk leider van de Moslimbroederschap in Egypte, is vrijdag door een schotwond omgekomen. Dat meldde de Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid van de Moslimbroederschap op haar Facebookpagina. Anmar Badie (38) werd neergeschoten toen hij deelnam aan een protestactie op het Ramsesplein.

De Egyptische regering onderzoekt nu of het mogelijk is om de vergunning voor de Moslimbroederschap in te trekken. Dat heeft de Egyptische premier Hazem el-Beblawi voorgesteld. Dat zou het einde betekenen van de organisatie waaruit Mursi is voortgekomen.