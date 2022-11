Klimaatactivisten breken in op Schiphol, tientallen arrestaties door marechaussee

Klimaatactivisten die nog onder de vliegtuigen zitten, worden op dit moment weggehaald door de marechaussee en met bussen van de luchthaven meegenomen. Onder de meeste privéjets zitten nog groepjes van zo'n dertig mensen.

„Het doel is om geen enkele privévlucht vanaf Schiphol te laten gaan op zaterdag”, aldus een woordvoerder. Een aantal mensen zijn vastgeketend aan de privéjets, meldt Extinction Rebellion. Ook zitten de actievoerders onder de vleugels en onder de romp, waardoor het mogelijk lastiger is om ze weg te halen.

In een verklaring zeggen de activisten dat ruim vijfhonderd actievoerders van Extinction Rebellion en Greenpeace Nederland het vliegverkeer met privévliegtuigen hebben stilgelegd. Ze fietsen op het terrein waar de jets geparkeerd staan en blokkeren de toestellen. De actievoerders zeggen bezorgd te zijn over de klimaatcrisis. Ook zijn er omwonenden aanwezig die protesteren tegen het lawaai van Schiphol.

Bij de parkeerplaats is een hek opengemaakt. Daar zijn de activisten waarschijnlijk langs gegaan, vertelt een woordvoerster van Extinction Rebellion. Een aantal demonstranten zijn nog wel tegen gehouden. Die zingen vanaf de parkeerplaats mensen toe.

’Geen gewelddadige sfeer’

De zegsman van de marechaussee meldt dat er geen gewelddadige sfeer hangt. „De demonstratie is tot dusver rustig verlopen. Maar nu moeten we ingrijpen.” Schiphol zelf wilde niet reageren op de blokkade en verwees naar de Koninklijke Marechaussee voor commentaar.

De klimaatactie is vooraf aangekondigd door de demonstranten. De activisten pleiten voor een krimp van de luchtvaart. Ruud Sondag, de nieuwe baas van Schiphol, zei dat de activisten welkom zijn. „Maar houd het wel netjes.”

Ook de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, liet in een reactie weten de demonstratie „zo goed als mogelijk te faciliteren.” Echter waarschuwde ze wel dat de veiligheid van de reizigers en medewerkers op Schiphol nooit in het geding mag komen. Ook wil ze absoluut niet dat er bedrijfsprocessen worden verstoord. „Mocht dat wel gebeuren, dan zal ik ingrijpen”, aldus Schuurmans in haar verklaring woensdag.

Privévliegtuigen vliegen van en naar Schiphol vanaf een eigen landingsbaan en speciale General Aviation Terminal op Schiphol Oost. De actievoerders verzamelden zaterdagmorgen in het aangrenzende Amsterdamse Bos met spandoeken en vlaggen met teksten als ’SOS voor het klimaat’ en ’Vluchten kan niet meer’. Een andere groep kwam tegelijkertijd vanaf de andere kant met fietsen bij het vliegveld aan. In de ochtend was er ook een demonstratie op Schiphol Plaza, waarin ook werd opgeroepen tot een krimp van de luchtvaart.

Toegangsweg

Ook de weg langs de toekomstige vierde terminal op Schiphol is zaterdag geblokkeerd. De blokkade bij de in aanbouw zijnde terminal en pier werd om 12.30 uur beëindigd toen de organisatie opriep over de weg, de Handelskade, in een protestmars weer terug te lopen naar Schiphol Plaza, waar de manifestatie van antiluchtvaartclubs en omwonenden ook begon.