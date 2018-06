U bent er heel duidelijk in: 'goedkoop is duurkoop', 'alle waar is naar z'n geld' en: 'wie het onderste uit de kan wil hebben krijgt het lid op de neus' zo mocht ik verschillende keren lezen.

Net als 'het moet uit de lengte of de breedte komen'. Volgens J. Hendrikx uit Rotterdam is onveiligheid van vliegtuigen zelfs de schuld van ons als consument: ,,In onze genadeloze jacht op het allergoedkoopste ticket, waarin wij nu worden bijgestaan door allerlei vergelijkingssites, weten luchtvaartmaatschappijen van gekkigheid niet meer hoe ze anderen voor moeten blijven met aanbiedingen. Gevolg: bezuinigingen op onderhoud en personeel. Maar uiteindelijk betalen wij daar een dodelijke prijs voor!"

Dat is nou gezellig als je nog op vakantie gaat volgende week. Voor de rest geldt volgens het gros van u bij online boeken: er de tijd voor nemen. En vooral: alles heel precies nakijken. Op onze Telegraaf-site werd Hylke bijvoorbeeld flink de les gelezen. Hylke had een ticket geboekt bij Ryanair en moest, omdat zij haar boardingpass thuis niet had uitgeprint, 70 euro per persoon boete betalen wat haar met een gezin van vier personen dus 280 euro kostte. Hylke was zeker niet blij.

Leo Huisman sprong er gelijk bovenop. ,,Nou Hylke, dat is dan toch echt ongelooflijk dom van je, want er staat op de site van Ryanair met hele dikke koeienletters dat je je boardingcard geprint moet meebrengen, anders: extra betalen. Doe je dat niet dan moet je ook met de consequenties rekening houden."

Het soms wel en soms niet bijbetalen voor koffers tijdens het vliegen wordt door velen als zeer hinderlijk ervaren. ,,Moest bij aankomst 90 euro betalen voor het niet opgeven van 1 koffer", laat Solana weten. Diga reageert daar op met: ,,Als je met goedkope prijsvechters wil vliegen betaal je extra voor je bagage."

F. Konijn uit Amersfoort is het daar mee eens, maar ergert zich mateloos aan het feit dat ook 'normale airlines' als de KLM tegenwoordig met allemaal zogenaamde extraatjes komen, waarvoor vervolgens fors in de buidel dient te worden getast. ,,Ik las laatst dat je voor dertig euro extra een gegarandeerde gang- of raamplaats kunt krijgen. Nog even en je moet een tientje betalen als je wilt dat de stewardess je gedag zegt, of we worden verzocht te doneren voor toiletbezoek. Of de dubbele prijs voor een vliegtuig dat op tijd aankomt, wie zal het zeggen?"

Velen van u kiezen voor het boeken van de vakantie (,,Je bent met een gezin van vier personen toch snel ruim 3000 euro kwijt, dan wil ik iets vertrouwds") het liefst voor touroperators. Corendon en Sunweb worden veel genoemd als organisaties waarbij het online gemakkelijk boeken is en je 'waar krijgt voor je geld'. Ger Griffioen: ,,Het kost me dagen tijd om zelf alles bij elkaar te shoppen terwijl zo'n touroperator vaak korting krijgt op het inkopen van hotelkamers, waar ik uiteindelijk ook baat bij heb."

Nicole V. hoopt via onze site het tij nog te keren: ,,Tegenwoordig denken mensen voordeliger uit te zijn via internet, maar uiteindelijk valt het vaak zelfs hoger uit dan bij ons, uw vertrouwde reisburo!"

En nog wat tips van lezers: boeken via Duitse reissites, omdat die andere vakantieperiodes hebben, is vaak goedkoper; en altijd kijken of er via een andere luchthaven zoals Rotterdam of Eindhoven gevlogen kan worden. Ook dat pakt vaak voordeliger uit. Tenminste: als je koffer gratis mee mag...

checkpoint@telegraaf.nl