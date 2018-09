Directeur Duitse spoorwegen biedt excuses aan

Directeur Rüdiger Grube van de Duitse spoorwegen heeft klanten excuses aangeboden voor het tekort aan personeel en de fouten in het maken van de vakantieroosters. Daardoor was de stad Mainz, een plaats met 200.000 inwoners, 's avonds niet per trein te bereiken. „De uitval van treinen is een grote blamage voor de spoorwegen”, erkent Grube in de krant Bild am Sonntag. Het is de eerste keer dat hij op de problemen bij de spoorwegen reageert.