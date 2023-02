Trein zorgt voor flinke vertraging na verkeerde afslag

Reiziger Klaas-Willem zat in de trein en schreef op Twitter: „Nog nooit meegemaakt, maar de trein is bij Woerden verkeerd afgeslagen.” Toen de verkeerde afslag werd opgemerkt kwam het treinstel stil te staan in de polder. Na een tijdje ging de sprinter terug naar Woerden. Daar moesten de reizigers overstappen op een andere trein naar Gouda, schrijft De Jong. „Nu gaat het goed, ruim drie kwartier later dan gepland”, sluit hij af.

„Wat balen dat je op een ander spoor bent terechtgekomen”, reageert de NS op de tweet van De Jong. Verder noemt de NS noemt de kwestie „vrij uitzonderlijk”. Hoe het kon dat de sprinter op een ander spoor terechtkwam, is onduidelijk.