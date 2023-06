Botsing met vuilniswagen kost vrouw (87) in Baarn het leven

Het slachtoffer bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen, meldt de politie. Op het moment van het ongeluk was de vuilniswagen een ondergrondse container aan het legen. De vrouw kwam door nog onbekende oorzaak onder de wagen terecht.

Buurtbewoners, onder wie een huisarts, verleenden eerste hulp. De chauffeur werd opgevangen door buurtbewoners. De traumahelikopter uit Nijmegen landde op het IJsbaanterrein in Baarn. Het slachtoffer is na een langdurige behandeling ter plaatse per ambulance en onder begeleiding van de trauma-arts naar een ziekenhuis vervoerd. Die hulp mocht helaas niet meer baten.

Burgemeester Mark Röell bezocht de plek van het ongeluk en heeft samen met slachtofferhulp buurtbewoners in een huisartsenpost in de buurt gesproken. De Kwekerij zal nog uren afgesloten zijn vanwege onderzoek van de forensische recherche.