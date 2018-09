Cameron wil EU-waarnemers aan grens Gibraltar

De spanningen tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk om de rots aan de Middellandse Zee zijn de afgelopen weken na jaren weer hoog opgelopen. De ruzie gaat onder meer om visserijrechten. De Spaanse douane treitert Gibraltar met strenge grenscontroles die leiden tot urenlange wachttijden.

Volgens Cameron zijn de strenge grenscontroles in strijd met EU-recht en „politiek gemotiveerd en buitenproportioneel”. Dat moet de Europese Commissie volgens hem onderzoeken.

Een Engels-Nederlandse vloot veroverde Gibraltar in 1704 op de Spanjaarden. Met de Vrede van Utrecht werd in 1713 bepaald dat Groot-Brittannië Gibraltar mocht houden. Spanje heeft zich daar nooit bij neergelegd, ondanks het feit dat de bevolking van Gibraltar zich in referenda herhaaldelijk heeft uitgesproken voor het behoud van de huidige status als Brits overzees gebiedsdeel.