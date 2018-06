DigiD na DDoS-aanval weer beschikbaar

DigiD is nodig ter identificatie op bepaalde sites van de overheid, zoals van de Belastingdienst en andere organisaties met een publieke taak. De storing werd om 8.00 uur gesignaleerd. Aanvankelijk werd gemeld dat het om een technische storing ging. Later bleek het te gaan om een DDoS-aanval.

Bij een DDoS-aanval wordt een server van buitenaf zo bestookt met communicatieverzoeken, dat die onbereikbaar wordt. Er komen bij zo'n aanval geen gegevens van gebruikers op straat te liggen, zegt een woordvoerder.

Het is niet de eerste keer dat DigiD (gedeeltelijk) platligt. Volgens de woordvoerder is het ook niet uitgesloten dat DigiD later opnieuw moeilijker bereikbaar is door nieuwe aanvallen.