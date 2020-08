Voormalig Telegraaf-columniste Liesbeth Koenen overleden

Liesbeth Koenen had onder meer vier jaar lang een wekelijkse taalcolumn in De Telegraaf, waar zij in de zomer van 2018 een punt achter zette. Zij bekende bij de gelegenheid dat ze in al haar 187 bijdragen in wezen hetzelfde had willen laten zien: ’Namelijk wat een wonder menselijke taal is. En wat een wonder u en ik zijn. We zijn duizelingwekkend goed in taal. En we weten veel meer dan we weten, dan we doorhebben. Alleen weten we dát dan weer niet. Althans, niet vanzelf.’

Opgewekte taalverhalen

„Dat was mijn zus ten voeten uit”, zegt Marc Koenen. „Dat kinderen worden geboren met een soort blauwdruk en zich dan moeiteloos een taal eigen maken, of het nou Nederlands is of Chinees, bleef haar fascineren. Ze hield zich ook niet bezig met regeltjes en grammatica, met wat ’goed’ of ’fout’ zou zijn in taalkundig opzicht. Taal zag Liesbeth vooral als een prachtig instrument om de wereld mee te ontdekken en om met elkaar te communiceren.” Eind vorig jaar werden Koenens Telegraaf-columns gebundeld in Wat je zegt, gaat vanzelf. 67 opgewekte taalverhalen.

Liesbeth Koenen, die in Amsterdam Nederlands studeerde en later Algemene Taal Wetenschappen, werkte sinds 1986 als journalist, onder andere ook voor NRC en Vrij Nederland. Daarnaast was ze lange tijd redacteur bij de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) en gaf zij les aan aankomende journalisten. Verder schreef zij tal van boeken en was zij net bezig met een biografie over Hugo Brandt Corstius: een schrijver en wetenschapper die nét zo taalgek was als zijzelf.

’Nou dag, dan’

Koenen besloot haar laatste column in De Telegraaf als volgt: ’Ik groet u en zeg u tot slot gedag in alle stijlen, leeftijden en (streek)talen die ik zo snel kan verzinnen. Tabee. Vaarwel. De ballen. Greetzzz. Doei. Adieu. Houdoe. Los ballos. Tot kijk. Arrivederci. Doeg. Tschüss. Tot in de pruimentijd. Hoi hè. Allahaismarladik. Au revoir. Byebye. Zwaaizwaai. See you. Ciao. So long. Ajuus. Cheers. Laters. Nou dag.’

’Nou dag, dan’ waren eveneens de woorden boven het overlijdensbericht dat haar familie vrijdag naar buiten bracht. Daarin figureerde ook de afbeelding van een bloeiende bloem, met de tekst ’Bestaat er een betere bloem dan de klaproos? Ik dacht het niet.’ Een citaat van de schrijfster zelf, vertelt haar broer. Ook Liesbeth Koenen bloeide uitbundig, maar te kort. Zij werd slechts 62 jaar.