Plannen voor snelfietsroute in Ruhrgebied

Er is veel verkeer in het Ruhrgebied, ongeveer 1,1 miljoen mensen reizen dagelijks van hun woning naar hun werk. Een snelfietsroute moet de steden Hamm en Duisburg zonder omwegen met elkaar verbinden. De plannen zullen naar verwachting in 2014 worden uitgevoerd.

Duitsland wil het fietsgebruik landelijk gaan bevorderen. Fietsen is goed voor de gezondheid, het klimaat en de luchtkwaliteit.