LIVE | Bijna 10.000 Nederlanders zitten vast en melden zich bij BuZa

Wereldwijd zijn meer dan 17.000 mensen aan het coronavirus overleden. Het aantal besmettingen is vastgesteld op 396.000 en meer dan 103.000 personen herstelden.

Peter R. de Vries: ’Strandgangers zijn niet asociaal’

BnnVara blijft erbij: vrijdag allerlaatste DWDD

GTST stopt half mei door coronavirus

9200 meldingen van reizigers die terug naar Nederland willen

Buitenlandse Zaken heeft tot dusver 9200 verzoeken gekregen van Nederlanders in het buitenland die terug willen naar Nederland. Het ministerie lanceerde maandag een website waar mensen zich kunnen melden voor een speciale regeling om reizigers terug te halen. De website werd in een dag zo’n 78.000 keer bezocht.

De 9200 meldingen zijn niet allemaal van individuen, er kunnen bijvoorbeeld ook gezinnen en stellen onder vallen. Hoeveel gestrande reizigers er precies zijn, is niet duidelijk. Het ministerie spreekt tot dusver telkens over „duizenden”, maar wil er geen exact aantal aan verbinden.

Het aantal registraties dat dinsdag rond het middaguur was binnengekomen is „veel” maar „past bij het beeld”, zegt een woordvoerder. „We wisten dat er heel veel Nederlanders in het buitenland zitten en het is goed voor te stellen dat ze terug willen.”

Minister Stef Blok sprak eerder over een „complexe en unieke operatie.” De actie is bedoeld voor Nederlanders die niet kunnen terugvallen op een reisorganisatie of vliegmaatschappij. De overheid en reissector maken er tien miljoen euro voor vrij. Nederlanders die ervan gebruik willen maken moeten wel een eigen bijdrage betalen: 300 euro voor een terugvlucht binnen Europa, en 900 voor mensen die elders in de wereld zijn gestrand.

Koning Willem-Alexander bezoekt hulpverleners Tilburg

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag met eigen ogen gezien hoe in Noord-Brabant wordt gevochten tegen het coronavirus. De koning bracht een werkbezoek aan de GGD in Tilburg, die op 27 februari de eerste coronabesmetting in Nederland constateerde.

Willem-Alexander sprak onder meer met medisch deskundigen over de verschillende fasen in de aanpak van de uitbraak. Hij kreeg een toelichting op de procedures die artsen en verpleegkundigen van de GGD moeten volgen.

Vervolgens schoof de koning aan in het callcenter van de GGD. Daar sprak hij de medewerkers over welke vragen zij krijgen over het coronavirus en luisterde kort mee met een aantal gesprekken.

Tot slot ging de koning in gesprek over de samenwerking binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de provincie in de bestrijding van corona. Willem-Alexander sprak met vertegenwoordigers van de GGD, brandweer, politie en enkele nauw betrokken bestuurders.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeiden vorige week al hun geplande werkbezoeken af om een periode van sociale onthouding in acht te nemen. Aanleiding daarvoor was de vaststelling van meerdere corona-besmettingen in het Oostenrijkse Lech waar het koninklijk gezin onlangs wintersport vierde. De periode van afstand houden liep afgelopen zaterdag af.

India drie weken op slot

India legt dinsdag om middernacht een nationale lockdown op om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft de Indiase premier Narendra Modi gezegd in een televisietoespraak. De lockdown gaat 21 dagen duren.

„Er zal een totaalverbod zijn om uit huis te gaan”, zei Modi in een televisietoespraak. „Om India te redden, om elke burger te redden, jij, je familie, elke straat, elke buurt wordt afgesloten.”

India, dat 1,3 miljard inwoners telt, heeft tot nu toe 519 bevestigde gevallen van het coronavirus. Tien mensen zijn bezweken aan Covid-19.

New York waarschuwt voor zware tijden

De burgemeester van New York ziet in de coronacrisis zware tijden op zijn stad afkomen. „April wordt veel erger dan maart”, waarschuwde Bill de Blasio aldus Amerikaanse media. „En ik vrees dat mei nog veel erger wordt dan april.”

In de grootste stad van de VS zijn inmiddels 13.000 besmettingen met het virus vastgesteld en dat is ongeveer 35 procent van alle gevallen in de VS. Er zijn 125 mensen aan de gevolgen bezweken. In de staat New York is vanaf maandag een lockdown van kracht waarbij iedereen zo veel mogelijk thuis moet blijven.

„Dit is alleen maar het begin van een veel grotere crisis”, aldus De Blasio. „We staan aan het begin van een zeer moeilijke weg.”

In de VS voeren steeds meer staten een lockdown in om verspreiding van het virus in te dammen.

Roemenië voert strikte lockdown in

Roemenië voert in de strijd tegen het coronavirus een strikte lockdown in voor de burgers. De bewegingsvrijheid van alle inwoners wordt gedurende de dag sterk beperkt en mensen boven de 65 jaar mogen helemaal hun huis niet meer uitkomen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, zei president Klaus Iohannis dinsdag.

Het land met tot nu 762 coronavirusbesmettingen en acht doden, heeft op 16 maart de noodtoestand uitgeroepen. Er gold sinds maandag al een avondklok.

Vanaf woensdag mogen Roemenen hun huis alleen nog verlaten om te werken, met een ondertekend briefje van hun werkgever, of om boodschappen te doen. Ouderen zullen te allen tijde binnen moeten blijven. Het leger wordt ingezet om de politie te helpen bij de handhaving, zei Iohannis.

’Wethouder Sjors Peeters Venlo heeft corona en ligt in coma’

Een wethouder in Venlo is besmet met het coronavirus en ligt in coma in het VieCuri-ziekenhuis in de Limburgse stad. Sjors Peeters (50PLUS) ligt aan de beademing, meldt 1Limburg op basis van bronnen. De gemeente wil niets zeggen. Burgemeester Antoine Scholten van Venlo zit verkouden thuis.

Wethouder Peeters woonde twee weken geleden nog een paar bijeenkomsten bij. Dat was kort voordat het kabinet de eerste beperkende maatregelen tegen corona nam. Kort erna werd hij ziek. Sinds vorige week ligt hij in het ziekenhuis.

De verkouden burgemeester Scholten is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dat wordt voorlopig waargenomen door de burgemeester van Roermond.

Staatsbosbeheer schrap alle excursies tot 1 juni

Staatsbosbeheer heeft alle excursies tot 1 juni geannuleerd vanwege de coronacrisis. Eerder waren de excursies tot begin april geschrapt. Iedereen die een excursie geboekt heeft in de periode tot 1 juni krijgt het geld teruggestort.

De buitencentra en informatiecentra van Staatsbosbeheer zijn tot en met 6 april gesloten. De natuur is vrij toegankelijk voor bezoekers. Wel kunnen boswachters via onder meer posters mensen oproepen weg te blijven van plekken waar het druk is, om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Ook roept Staatsbosbeheer op zoveel mogelijk alleen de natuur in te gaan.

Aantal doden in Zwitserland loopt op tot 90

Het aantal doden in Zwitserland als gevolg van het coronavirus is dinsdag opgelopen van 86 naar 90. Dat meldde het Federale Bureau voor de Volksgezondheid.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen steeg tot bijna 9000. Het aantal nieuwe gevallen sinds maandag bedroeg een kleine duizend, iets minder dan de stijgingen van de afgelopen dagen.

Volgens het bureau is het echter voorbarig om te zeggen dat het aantal nieuwe gevallen afvlakt. „We hebben zeker nog een paar dagen nodig om echt te kunnen spreken van een consolidatie van de cijfers of de trend’, zegt Patrick Mathys, hoofd van de afdeling crisisbeheersing van het ministerie van Volksgezondheid.

Poetin naar extra G20-top

De Russische president Vladimir Poetin zal donderdag deelnemen aan een top van de G20-landen met de grootste economieën om de coronaviruscrisis per videoverbinding te bespreken, zei het Kremlin dinsdag.

De ministers van Financiën van de G20 en centrale bankiers kwamen maandag tijdens een afzonderlijke videoconferentie overeen een „actieplan” te ontwikkelen om op de uitbraak te reageren.

Meer dan 500 nieuwe coronadoden in een dag in Spanje

Het aantal doden door het coronavirus in Spanje blijft sterk stijgen. Het ministerie van Volksgezondheid meldde dat de afgelopen 24 uur 514 mensen zijn bezweken aan de gevolgen van een besmetting en dat het totaal aantal daarmee op 2696 is gekomen.

Ook het aantal besmettingen laat een sterke groei zien. Dat steeg met meer dan 6600 gevallen naar 39.673. Spanje staat wat betreft aantallen in de lijst met getroffen landen na China, Italië en de VS op de vierde plek.

Onder de besmette mensen is een groot aantal gezondheidsmedewerkers. Volgens het hoofd medische noodgevallen gaat het om ongeveer 5400 mensen. Dat is bijna 14 procent van het totaal aantal besmettingen.

Polen voert lockdown in voor alle burgers

Polen legt zijn burgers verdere beperkingen op om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waaronder een lockdown. Polen mogen hun huis alleen nog uit als dat gerechtvaardigd is.

De regering zal ook samenkomsten beperken en het aantal mensen dat tegelijkertijd met het openbaar vervoer mag reizen. Dit om het aantal burgers in bussen en trams te verminderen.

Ook is besloten dat niet meer dan vijf mensen tegelijk mogen deelnemen aan de katholieke mis, zei de minister van Volksgezondheid.

Van der Valk heeft plaats voor 240 patiënten

Het Coronacentrum Urmond, dat een thuiszorghotel en een huisartsenpost omvat, kan op termijn maximaal 240 patiënten opvangen.

Het idee om het Coronacentrum in te richten ontstond vorige week toen duidelijk werd dat de ziekenhuiszorg in Italië de toestroom van patiënten niet meer aankon, vertelde Jack Jansen, voorzitter van de stuurgroep achter het centrum. Het moet de bestaande zorg in Zuid-Limburg ontlasten en extra capaciteit bieden.

Het Coronacentrum is geen noodhospitaal, benadrukte Jansen. Het wordt hoofdzakelijk een thuiszorghotel, dat patiënten moet opvangen die voor de reguliere thuiszorg een te zware last zijn. Ook komen er patiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, maar nog niet naar huis kunnen. Aanvankelijk is er plaats voor zestig patiënten. Er gaan dertig zorgmedewerkers aan de slag. Beademingsapparatuur is er niet voorhanden.

’Thaise koning - met 20 vrouwen - maakt uitstapjes in Duits wintersportoord’

De excentrieke Thaise koning Rama X doet stof opwaaien in Duitsland vanwege zijn verblijf in een luxehotel. Alle hotels in Duitsland zijn vanwege de coronacrisis voor toeristen gesloten maar de Thaise monarch verblijft met zijn gevolg in het viersterren Grand Hotel Sonnenbichl in het wintersportoord Garmisch-Partenkirchen.

Duitse media berichten dat het hotel speciale toestemming heeft van de lokale autoriteiten om Rama X te huisvesten. Het is toegestaan omdat het een homogene groep betreft die niet van samenstelling verandert, meldden de autoriteiten. Het hotel geldt nu als woonhuis.

De Thaise koning is volgens Duitse media met onder anderen twintig vrouwen in de Beierse wintersportplaats neergestreken. Ondanks de uitgaansbeperkingen die in de Duitse deelstaat van kracht zijn, maakt hij ook geregeld uitstapjes in de stad.

85.000 gevangenen in Iran langer vrij vanwege corona

De ongeveer 85.000 gevangenen in Iran die tijdelijk vrij zijn vanwege het coronavirus, mogen daar langer van genieten. President Hassan Rohani liet dinsdag weten dat de periode met ruim twee weken is verlengd tot en met 19 april.

Het coronavirus blijft zijn greep op het land intussen verstevigen. Het aantal doden als gevolg van een besmetting steeg naar bijna 2000, terwijl het aantal mensen met het virus onder de leden groeide naar bijna 25.000.

Onder de gevangenen die tijdelijk op vrije voeten zijn, zijn ook (buitenlandse) politieke gevangenen. Zo is Nazanin Zaghari-Ratcliffe, een Britse van Iraanse afkomst, nu even bij haar ouders in Iran. De Franse wetenschapper Roland Marchal mocht na 9,5 maanden hechtenis naar huis in Frankrijk.

Supermarkten praten over eenduidig ’deurbeleid’

De supermarkten zijn in overleg over een eenduidig ’deurbeleid’ voor alle winkels. Daarmee moet voorkomen worden dat er teveel klanten tegelijk naar binnen kunnen.

Het kabinet waarschuwde maandag dat in veel supermarkten werknemers door drukte niet veilig hun werk kunnen doen. Het aantal klanten binnen moet zo worden beperkt, dat altijd een onderlinge afstand van ten minste anderhalve meter kan worden bewaard.

Sommige supermarkten nemen al maatregelen om te voorkomen dat het te druk wordt in de winkel, maar dat is nog lang niet overal zo. De branche wil nu afspraken maken die voor iedereen gelden. Ook wordt gesproken over handhaving. Mogelijk wordt daarbij hulp gevraagd van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

België

Het aantal sterfgevallen In België als gevolg van het nieuwe coronavirus is opgelopen tot 122. De afgelopen 24 uur zijn 34 patiënten overleden. Een dag eerder overleden dertien mensen.

Er liggen nu 1859 patiënten in het ziekenhuis, van wie 381 op de intensive care. Dat waren er maandag nog 322. Het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 4269. Een etmaal eerder waren dat er nog 3743. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat lang niet alle verdachte gevallen een test ondergaan.

Nederlandse cruisegangers

Het cruiseschip MSC Splendida, waarop tientallen Nederlanders zitten, is aangekomen in de haven van Marseille in Frankrijk. Dat laten opvarenden Cees en Ineke in ’t Veld dinsdag weten. De circa zestig Nederlanders op de boot komen woensdag per bus naar huis, maar er is nog veel onduidelijk.

„Alle Hollanders zaten vandaag bepakt en bezakt klaar, de koffers al afgegeven”, zeggen Cees en Ineke, die bij Stip Reizen hun cruise boekten. „En toen werd er omgeroepen dat we toch morgen pas van boord gaan. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt.”

Stip Reizen heeft laten weten dat touringcars onderweg zijn naar Marseille, waarmee de Nederlandse toeristen woensdag naar huis rijden. Er mogen niet meer dan twintig passagiers in een bus, uit angst voor verspreiding van het coronavirus. Wanneer de opvarenden van boord mogen is nog onduidelijk, maar naar verwachting is dat dinsdagavond of woensdagochtend, aldus de reisorganisatie.

Mondkapjes spoorloos

Zes miljoen mondkapjes die voor Duitsland waren bestemd, zijn „spoorloos” verdwenen op een luchthaven in Kenia.

Een woordvoerster van het Duitse ministerie van Defensie zei dat de verdwijning wordt onderzocht. Ze zei verder dat de partij een fractie was van het totaal aantal bestelde beschermingsmaterialen tegen het coronavirus.

Mondmaskers vernietigd

België heeft vorig jaar een voorraad van miljoenen beschermende mondmaskers van het type FFP2 vernietigd. De maskers hadden hun vervaldatum bereikt, maar uit besparingsoverwegingen werden ze niet vervangen. Dat schrijven Belgische media.

De ongeveer zes miljoen FFP2-mondmaskers werden aangekocht naar aanleiding van de H1N1-griepepidemie in 2009.

Corona-vlaggen

Het aantal bestellingen van de speciale coronavlag die de Dokkumer Vlaggen Centrale maakt voor het goede doel, is geëxplodeerd. De vlaggenmaker kan de vraag nauwelijks aan.

„Het is niet normaal, het loopt storm. We hadden al ingeschat dat er veel vraag zou zijn maar we moeten echt alle zeilen bijzetten. Het gaat om duizenden bestellingen. De webshop stond in brand”, zegt algemeen directeur Robert Jan Hageman.

Het idee voor de speciale vlag ontstond nadat er veel aanvragen voor waren binnengekomen. Op de rood-wit gekleurde vlag staan twee klappende handen in een hart afgebeeld en de tekst ’Met elkaar, voor elkaar!’ „De tekst komt van iemand uit Brabant.”

Vierdaagse wacht nog met besluit

De organisatie van de 104e Vierdaagse in Nijmegen bekijkt van dag tot dag of het massale wandelevenement in de derde week van juli kan doorgaan. Volgens marsleider Henny Sackers levert de coronacrisis „elke dag nieuwe scenario’s en nieuwe vragen op.”

Het bestuur van de Vierdaagse overlegt dinsdag over de gevolgen van de nieuwe maatregelen die maandag zijn afgekondigd. Het verbod op groepsevenementen tot 1 juni en de oproep om alleen naar buiten te gaan voor een ommetje hebben direct gevolgen voor de noodzakelijke training voor de prestatietocht.

De inschrijving voor de Vierdaagse sluit vrijdag. Tot nu toe hebben zich ruim 47.000 lopers ingeschreven. Volgens Sackers is sinds 12 maart wel „een corona-effect” merkbaar. Andere jaren loopt de inschrijving de laatste dagen nog heel hard, maar dat blijft nu achter.

Persconferentie maatregelen trekt 7,4 miljoen kijkers

Een kleine 6 miljoen mensen hebben maandagavond op NPO1 gekeken naar de aankondiging van nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen. Ruim 1,4 miljoen mensen zagen de mededelingen via RTL4. Het totale aantal kijkers voor de persconferentie komt zo op bijna 7,4 miljoen.

Het extra journaal dat op NPO 1 werd uitgezonden was daarmee overduidelijk het best bekeken programma van de dag. Bij De Wereld Draait Door, dat vlak na de persconferentie werd uitgezonden, bleven nog 4,5 miljoen mensen hangen. Het reguliere NOS Journaal van 20.00 uur was goed voor ruim 3,9 miljoen kijkers.

Op SBS6 ging maandag bovendien het derde seizoen van Chateau Meiland van start. De nieuwe aflevering van de realityserie over kasteelheer Martien Meiland en zijn familie wist 1,2 miljoen kijkers te trekken, goed voor een elfde plek in de Dag Top 25.

Voormalig Finse president besmet

De voormalige president van Finland, Martti Ahtisaari, die in 2008 de Nobelprijs voor de vrede kreeg, heeft positief getest op het coronavirus.

„De infectie is op maandag 23 maart bevestigd. Met Ahtisaari gaat het goed, gezien de situatie”, aldus het bureau in een verklaring.

De 82-jarige Ahtisaari, die Finland leidde van 1994 tot 2000, kreeg de Nobelprijs voor de vrede voor zijn langdurige bijdrage aan vredesbemiddeling.

Finland heeft tot nu 700 gevallen van het coronavirus bevestigd, één persoon is overleden aan de gevolgen ervan.

Twaalf coronabesmettingen op Aruba

Op Aruba zijn inmiddels twaalf besmettingen geregistreerd. Maandag kwamen er drie nieuwe gevallen bij, zo stelde minister-president Evelyn Wever-Croes in haar dagelijkse persconferentie.

Daarmee kent Aruba een snellere groei van het aantal besmettingen dan Curaçao dat sinds enkele dagen vier besmettingen kent en Sint Maarten waar twee besmettingen zijn geregistreerd. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn geen besmettingen geregistreerd. Wel zijn er ongeveer 250 mensen in quarantaine op Bonaire.

Coronacentrum in Van der Valk-hotel opent

Het coronacentrum in het Van der Valk-hotel in het Limburgse Urmond gaat dinsdag van start. Daar worden coronapatiënten opgenomen die „te goed voor het ziekenhuis zijn en te ziek om thuis te blijven”, zegt de woordvoerder van het centrum. Of er dinsdag al patiënten worden opgenomen, kan hij niet met zekerheid zeggen.

Het coronacentrum is op initiatief van huisartsen, ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio ingericht als aanvulling op de bestaande zorg. Mochten de zorginstellingen in het vergrijsde Zuid-Limburg overvraagd raken, kunnen coronapatiënten daar worden binnengebracht. „Vooralsnog is dat niet het geval”, zei de woordvoerder maandagmiddag.

Patiënten kunnen er terecht na een verwijzing van de huisarts, als zij ernstige klachten hebben maar niet naar de intensive care hoeven. Het coronacentrum is berekend op „tientallen” patiënten.

Aantal coronadoden in Duitsland boven honderd

Het aantal doden in Duitsland door het nieuwe coronavirus is tot boven de honderd gestegen. Het Robert Koch-Institut, de Duitse variant van het RIVM, meldde dinsdag dat er 28 nieuwe sterfgevallen waren waarmee het totaal aantal op 114 komt.

Het aantal besmettingen groeide met 4764 naar 27.436. Eerder was er voorzichtig optimisme over de de groei die afvlakte. Dinsdag bleek dat de toename toch nog steeds groter wordt.

Het aantal sterfgevallen ten opzicht van het aantal besmettingen is in Duitsland relatief laag. De oorzaak is waarschijnlijk dat nu in Duitsland nog veel minder ouderen door het virus zijn getroffen dan bijvoorbeeld in Italië. Van de besmettingen in Duitsland is 80 procent jonger dan 60 jaar.

Hubei heft per 25 maart reisrestricties op

De Chinese provincie Hubei, waar het coronavirus voor het eerst is vastgesteld in de stad Wuhan, heft per 25 maart alle reisrestricties voor de provincie op. Alleen voor Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak, gelden de beperkingen nog tot in ieder geval 8 april.

De inwoners van Wuhan blijven nog in quarantaine tot 8 april. Daarna mogen inwoners de stad verlaten als ze in bezit zijn van een gezondheidsverklaring. De stad zit in een lockdown sinds 23 januari.

Het opheffen van de restricties voor Hubei komt als gevolg van berichten dat het aantal nieuwe gevallen de provincie tot nul was gedaald op 19 maart. De epidemie zorgde in China voor ruim 80.000 besmettingen en 3277 doden.

Italiaanse coronapatiënten aangekomen in Duitsland

Een vliegtuig met een groep coronapatiënten uit Italië is in de nacht van maandag op dinsdag geland op de luchthaven van Leipzig-Halle in Duitsland. Met twee voertuigen zijn de patiënten naar een ziekenhuis in de Duitse deelstaat Saksen gebracht.

De ziekenhuizen in Saksen hadden maandag bij monde van premier Michael Kretschmer van de Duitse deelstaat bekendgemaakt minstens zes coronapatiënten uit Italië over te willen nemen. „Dit is een belangrijk signaal dat we anderen kunnen helpen”, zei hij. Italië is zwaar getroffen. Er zijn meer dan 6000 patiënten overleden en de ziekenhuizen liggen overvol.

De Italiaanse patiënten arriveerden rond 01.00 uur op het Duitse vliegveld. De deelstaat Saksen had zelf maandag 865 besmettingen met het coronavirus gemeld. Drie personen zijn door het virus overleden.

Peking weert reizigers uit angst voor opleving coronavirus

In de Chinese hoofdstad Peking zijn strenge maatregelen genomen om reizigers die het land in willen tegen te houden. Iedereen die de hoofdstad binnenkomt en de afgelopen veertien dagen in een risicogebied is geweest moet verplicht in quarantaine en tests ondergaan.

Buitenlandse media melden dat China vreest voor zieke reizigers die een nieuwe uitbraak veroorzaken, nadat het land eerder zei de uitbraak vrijwel volledig onder controle te hebben. Die angst lijkt niet ongegrond: het land meldde dinsdag 78 nieuwe gevallen, op vier na allemaal afkomstig uit het buitenland. Een dag eerder waren dat er nog 39, ook zij namen allen het virus mee uit andere landen.

In het dichtbevolkte Hong Kong, waar het virus in eerste instantie goed beheerst leek, is het aantal besmettingen ook sterk opgelopen door geïnfecteerde reizigers. Maandag kondigde bestuurder Carrie Lam aan dat iedereen die het land in wil eerst in quarantaine moet. Dit geldt ook voor mensen uit nabijgelegen plekken als Macau of Taiwan, waar relatief weinig gevallen zijn.

Het Zuid-Chinese Macau, dat net als Hong Kong een speciale status binnen China heeft, sluit tevens de grenzen voor reizigers uit de nabije regio. De grote gokindustrie van de stad is voor ongeveer 90 procent afhankelijk van bezoekers afkomstig van het Chinese vasteland.

