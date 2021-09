Premium Het beste van De Telegraaf

Grote steden gaan niet actief handhaven op coronapas

UTRECHT - Niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere grote steden, zoals Rotterdam en Utrecht, zal er niet actief worden gehandhaafd op de naleving van de coronaregels en de coronapas. Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. De steden geven aan dat ze niet de capaciteit hebben om op iedere hoek van de straat een handhaver te zetten die gaat checken of uitbaters controleren op het toegangsbewijs.