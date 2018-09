Menzis helpt man met clusterhoofdpijn niet

Dat meldt RTV Oost. Na veel ophef eerder deze week mag een jonge vrouw uit Arnhem die behandeling wel ondergaan.

Reza Khani uit Deventer probeert al een jaar in aanmerking te komen voor precies dezelfde experimentele behandeling als die waar de 25-jarige Andrea nu toch een vergoeding voor krijgt.

In een reactie zegt Menzis dat de situatie van Andrea anders is dan die van Khani. ,,Andrea had al een afspraak en we kwamen pas heel laat met onze afwijzing", aldus woordvoerder Richard Lancée.

Dat Reza Khani een jaar geleden ook al een afspraak had in hetzelfde Belgische ziekenhuis voor dezelfde operatie, zou daar geen afbreuk aan doen.