Coronateller loopt rap op: 165 jongeren besmet na avondje stappen in discotheek Enschede

Disocotheek Aspen Valley aan de Oude Markt ging vorige week zaterdag voor het eerst in 15 maanden weer open. Ondanks dat alle bezoekers zich moesten testen, ging het mis.

Teller rap loopt op

Vrijdag meldde de GGD dat 60 positieve gevallen direct te linken waren aan de uitgaansgelegenheid. Zaterdag stond de teller op bijna dubbel zoveel: 110 besmettingen. En zondag meldde de GGD dat maar liefst 165 jongeren positief zijn getest.

De GGD heeft alle feestgangers opgeroepen zich te laten testen op corona. Ook personen die geen klachten hebben zijn verzocht zich te laten testen en thuis te blijven tot de testuitslag bekend is. ,,Jongeren geven daar gehoor aan’’, zegt GGD-woordvoerder Astrid Boudrie.

Boudrie benadrukt dat het belangrijk is dat alle jongeren zich melden. Of alle jongeren ondertussen zijn getest, daar heeft ze geen zicht op. ,,De komende dagen zal blijken of we de groep hebben getest en of er nog meer jongeren bij komen.’’

Mysterie

Ook is nog steeds onduidelijk hoe de club heeft kunnen uitgroeien tot een grote brandhaard. Vermoed wordt dat bezoekers QR-codes met elkaar hebben uitgewisseld, om zo zonder testen naar binnen te kunnen. Ook zou de club niet alle maatregelen nageleefd hebben. GGD Twente doet onderzoek naar de oorzaak en verwacht een dezer dagen meer informatie naar buiten te kunnen brengen.

Discotheek Aspen Valley houdt voorlopig de deuren dicht, liet de club donderdagavond weten.