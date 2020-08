VVD’er Mulder verruilt Tweede Kamer voor Haags stadhuis

De nieuwe baan betekent voor Mulder een verhuizing van ongeveer 200 meter, van het Kamergebouw naar het Haagse stadhuis, bijgenaamd het IJspaleis.

Mulder (50), geboren in Hoogeveen en getogen in Zwolle, was van 2002 tot 2010 gemeenteraadslid voor de VVD in Den Haag, de laatste vier jaar als fractievoorzitter. In 2010 werd hij verkozen in de Tweede Kamer. Daar is hij fractiewoordvoerder over Buitenlandse Zaken. Ook is hij een van de brexitrapporteurs voor de Kamer. Vorige maand kreeg Mulder tijdens een Kamerdebat complimenten van PVV-leider Geert Wilders voor zijn inzet als blauwhelm in Srebrenica.

Revis neemt op 17 september afscheid als wethouder. Daarna stemt de Haagse gemeenteraad over zijn voordracht tot wethouder. Hij wordt dan onder meer verantwoordelijk voor Scheveningen, waar hij woont. Revis krijgt een baan bij Staatsbosbeheer.

Het is nog niet bekend wie de opvolger van Mulder in de Kamerfractie van de VVD wordt.