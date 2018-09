Obama roept op tot beëindiging geweld Egypte

Volgens Obama moet de geweldscyclus per direct worden doorbroken. „We veroordelen het gewelddadige optreden van de regeringstroepen en de politie. We veroordelen ook de gewelddadigheden van burgers, zoals het in brand steken van kerken. Geweld is nooit een manier om politieke meningsverschillen te slechten.”

In zijn toespraak verklaarde de president ook dat de tweejaarlijkse militaire oefening in Egypte wordt afgelast vanwege de onrust van de afgelopen maanden.