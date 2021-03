Flink meer vaccins van Pfizer

Deze maand beschikt Nederland wekelijks over 220.000 doses van het vaccin. In april wordt dat opgeschroefd naar 500.000 per week. „Mooi nieuws!”, reageerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) via Twitter. „Een dikke verdubbeling. En dat zorgt dus opnieuw voor versnelling.”

Voor het tweede kwartaal zou Pfizer aan Nederland 7,8 miljoen doses leveren. Dat aantal gaat niet omhoog. Wel heeft Nederland nu de zekerheid over de daadwerkelijke aantallen voor de maand april. In een tijd waarin de leveringen van de farmaceuten vaak onzeker zijn, is dat inderdaad een opsteker.

Intussen komt er vaart in het Nederlandse prikplan, zeker in vergelijking met andere EU-landen. Ons land heeft inmiddels de top-4 bereikt. Dat wil zeggen: als het gaat om de eerste prikken. Voor volledige bescherming zijn voor de vaccins van de meeste fabrikanten twee prikken nodig.