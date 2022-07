Nieuwegeinse wegpiraat blijft in de cel

Hij ramde daarbij onderweg een politieauto, een Tesla en een Mini, allen met inzittenden. Bovendien bleek bij aanhouding dat hij geen rijbewijs had. Het leidde ertoe dat het Openbaar Ministerie hem poging doodslag ten laste legt. Al twee keer eerder werd de Nieuwegeiner aangehouden zonder dat hij in het bezit was van een rijbewijs.

Hij moest zich donderdag melden voor de rechtbank in Zutphen. Het kwam nog niet tot een inhoudelijke behandeling van de zaak. Wel deed de advocaat van D. een verzoek om vrijlating. Daar kon de officier van justitie zich in vinden mits er een begeleide woonplek voor de verdachte is. Aangezien die er nog niet is, besloot de rechtbank dat hij nog even in de gevangenis blijft.

„Ik heb heel erg spijt”, liet D. de rechters weten via een videoverbinding. „Ik heb de botsingen niet bewust gedaan. Ik moet echt aan mezelf gaan werken.”

De zaak wordt op donderdag 25 augustus inhoudelijk behandeld.