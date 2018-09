Lowlands roept op 'ongure lui' te melden

Het populaire driedaagse muziekfestival in Biddinghuizen, dat vrijdag begint, doet de oproep in zijn woensdag verstuurde nieuwsbrief. Ook geeft de organisatie de 55.000 bezoekers een aantal tips om het rovers zo moeilijk mogelijk te maken. ,,Er zijn dit jaar veel berichten in de media verschenen over zakkenrollers die op grote schaal tijdens evenementen toeslaan. Hoewel wij dieven en andere ongure lui op diverse manieren tijdig in de smiezen proberen te krijgen, kunnen we helaas niet garanderen dat Lowlands helemaal gevrijwaard blijft.''

Een van de tips: Maak kennis met je buren op de camping zodat je weet wie er wel en niet in de tenten thuishoren.