Jongen (12) neergestoken door leeftijdgenoot bij Van der Valk in Hoorn

Volgens een woordvoerder gaat het om een lichte verwonding. Het is nog niet duidelijk of de steekpartij plaatsvond binnen of buiten het hotel. De politie is op zoek naar de dader. Bij het hotel zijn meerdere ambulances aanwezig.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik