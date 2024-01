Politie worstelt na dood 16-jarige Rotterdamse Hümeyra nog steeds met aanpak stalking ex-partners

„De politie is niet in staat gebleken om het landelijk op een uniforme manier te organiseren. Terwijl de slachtoffers – meestal vrouwen – overal dezelfde kwaliteit van zorg mogen verwachten”, zegt Peter Neuteboom, hoofdinspecteur van de Inspectie Justitie en Veiligheid in een toelichting op het rapport ’Gestalkt. Gezien. Gehoord?’

Moord Rotterdamse tiener

Het onderzoek is het vervolg op het inspectieonderzoek naar de manier waarop de stalking van de 16-jarige Rotterdamse Hümeyra Ergincanli werd aangepakt. Het meisje werd in december 2018 vermoord door haar ex-vriend Bekir E., die haar eerst lange tijd stalkte. Bekir E. schoot het meisje dood in de fietsenstalling op haar school, op de dag dat Hümeyra voor de vijfde keer een afspraak had met de politie om aangifte te doen.

De inspectie oordeelde in dat eerste rapport in 2019 vernietigend over de manier waarop de politie, het Openbaar Ministerie en andere instanties waren omgesprongen met de hulpvraag van Hümeyra. Allemaal schoten ze ernstig tekort in de bescherming van het meisje, dat daar herhaaldelijk om had gevraagd.

Er was sprake van onvoldoende samenwerking, niemand nam de regie en meldingen die bij verschillende organisaties werden gedaan kwamen niet bij elkaar, waardoor de risico’s niet goed werden ingeschat.

Inmiddels werken de instanties die zijn betrokken bij stalkingsproblemen beter samen, zegt de inspectie nu. Het OM, Veilig Thuis en de Reclassering zijn alerter geworden op stalking en reageren adequater. Ook hebben ze geïnvesteerd in mensen die specialistische kennis hebben van stalking.

Geen vast aanspreekpunt

Met name bij de politie schort er nog wel het een en ander aan, zegt Neuteboom. „Er zijn grote verschillen in hoe het intern is geregeld bij de politie.” Het herkennen van stalking gaat beter, maar nog steeds krijgen slachtoffers die er melding van maken geen vast aanspreekpunt bij het Openbaar Ministerie en bij de politie. Terwijl de werkinstructie van de politie luidt dat die er wel moet zijn.

Het betekent dat vrouwen bij vragen of problemen steeds het algemene politienummer of het alarmnummer moeten bellen, en steeds het hele verhaal opnieuw moeten vertellen aan steeds andere personen. Daardoor voelen ze zich niet gehoord of gesteund, en verliezen ze het vertrouwen in overheidsinstanties.

De inspectie noemt dat „zorgelijk” omdat het juist op dat punt in 2018 misging met Hümeyra. Neuteboom: „Er zijn grote stappen gezet, maar we zien toch te weinig verbetering.”

De inspectie benadrukt ook het belang van één persoon die de regie heeft namens alle instanties. Via die overkoepelende regie komt alle informatie bij elkaar en kunnen alle hulpverleners de zaak op de voet volgen. Bij Hümeyra nam geen enkele organisatie de regie, waardoor informatie niet bij elkaar kwam en de risico’s die ze liep niet goed werden ingeschat.

Kennis over stalkingszaken

Volgens de inspectie hebben alle betrokken organisaties nu medewerkers met kennis over stalkingszaken in huis, maar is hun rol niet goed ingebed. Daardoor ontstaat het risico dat de kennis verdwijnt als die medewerker vertrekt.

Volgens Neuteboom zijn de bevindingen met de politie besproken. „Ze zeggen dat het door de veelheid van taken die op het bordje van de politie liggen moeilijk is om keuzes te maken. Ik bestrijd niet dat de politie een zware taak heeft, maar je zult maar slachtoffer zijn van stalking.”