Gezondheidscentrum in Rotterdam beschoten: ’Derde keer in deze straat, maar waarom hier?’

Regelmatig worden woningen van vermeende criminelen als waarschuwing in het holst van de nacht beschoten. Shishalounges, coffeeshops, afhaalrestaurants en andere dubieuze bedrijfspanden zijn veelvuldig het doelwit van intimidaties die volgens de politie bijna allemaal te maken hebben met hoogoplopende conflicten in het drugsmilieu. Het motief voor het onder vuur nemen van het gezondheidscentrum is voor de politie echter een groot mysterie.

De beschieting is hoogstwaarschijnlijk vastgelegd door de bewakingscamera’s die op beide hoeken aan de voorzijde van het pand hangen en gericht zijn op de entree. Ook bij het naastgelegen pakketbedrijf hangt een beveiligingscamera aan de gevel. „Rechercheurs zijn dinsdagmorgen inderdaad langs geweest om de beelden te bekijken”, zegt eigenaar Ramash Kalloe. „Ik vrees dat er weinig bruikbaars te zien was, want ze reageerden nogal teleurgesteld.”

’Dit verwacht je niet’

Hij zegt niet te snappen waarom uitgerekend het gezondheidscentrum, waarin onder meer tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen werkzaam zijn, is beschoten. „Er zijn genoeg panden waarvan je niet vreemd opkijkt als daarop wordt geschoten. Maar dit verwacht je niet bij een gezondheidscentrum.” Van een vergissing kan volgens hem ook geen sprake zijn. „Er staat met grote letters op de gevel dat het om een gezondheidscentrum gaat. En als je vindt niet goed behandeld te zijn, ga je toch praten en niet schieten?”

Het is dit jaar al de derde keer dat een pand aan de Aelbrechtskade onder vuur is genomen. In eerdere gevallen waren autowasstraten het doelwit. Het rechercheonderzoek naar deze schietpartijen is nog in volle gang. Volgens de politie lijkt het er niet op dat er een verband is met de beschieting van het gezondheidscentrum.

Het gezondheidscentrum wilde dinsdag weinig kwijt over de nachtelijke beschieting van het pand. „Wij weten van niets en hebben ook geen idee waarom dit is gebeurd”, aldus een medewerkster. „Pas als de politie meer te weten is gekomen, kunnen wij er ook iets over zeggen.”