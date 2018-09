Houthakkersfeest Lage Vuursche geschrapt

Secretaris Jan Tupker zegt dat tot afblazen van het evenement is besloten uit respect voor prins Friso. Bovendien was het logistiek moeilijk te realiseren omdat het festivalterrein in de buurt van de Stulpkerk en de begraafplaats ligt. Vrijdag wordt daar prins Friso begraven. In Lage Vuursche worden allerlei verkeersmaatregelen genomen.

Dit jaar zou het de 28e editie van het Houthakkersfeest zijn. Die editie is nu een jaar uitgesteld. Onderdelen zijn onder meer NK Sculptuurzagen en een houthakkerswedstrijd.